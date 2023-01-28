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НовостиПроисшествия28 января 2023 13:35

В Ставрополе горожанин организовал в своем доме наркопритон

Возбуждено уголовное дело
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставрополе накрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

47-летний горожанин впускал в свой дом незнакомцев и позволял им принимать у себя наркотические средства. В качестве оплаты мужчине давали вещества и алкоголь. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Организация притона".

- При проведении обыска в помещении полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотических средств. Гражданина доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, - сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.