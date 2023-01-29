Студенты Ставрополя могут подать заявление на выплату пособия на проезд

Оплату проезда компенсируют студентам города. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ставропольские студенты могут претендовать на выплату ежегодного пособия на проезд. Льгота положена студентам до 23 лет, обучающимся на очном отделении вузов региона.

На выплату могут рассчитывать студенты, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в городе при отсутствии места жительства (пребывания) на территории Ставрополья или в другом регионе. Отмечается, что средний доход семьи должен быть не выше прожиточного минимума, установленного в крае.

Заявление можно подать до 30 апреля через госуслуги или на личном приеме в комитете труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя или через МФЦ.

Средства в размере более 1,5 тысяч рублей будут начислены в июле 2023 года.