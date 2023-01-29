Телевизор, бутылку и плюшевого мишку незаметно вынес из магазина житель Ставрополя

Воришку нашли по записям с камер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье полиция расследует дело о краже в одном из сетевых магазинов Железноводска. С заявлением о пропаже товара в правоохранительные органы обратился представитель торговой точки.

Выйти на подозреваемого страж порядка смогли по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Ставрополя. Полиция установила его местонахождения и доставила в отдел, где он сознался в содеянном.

Мужчина рассказал, что взял со стеллажей телевизор, бутылку алкоголя и плюшевого медведя и незаметно вышел из магазина через запасной вход. Свою добычу он успел перепродать.

- Отделением дознания ОМВД России по городу Железноводску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.