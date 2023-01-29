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НовостиПроисшествия29 января 2023 8:01

На Ставрополье за сутки в ДТП погибли два человека

Еще восемь человек получили различные травмы
Алина МАКСИМОВА
Четыре автоаварии произошли в регионе за сутки.

Четыре автоаварии произошли в регионе за сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за стуки 28 января произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. По данным региональной Госавтоинспекции, в автоавариях погибли два человека. Еще восемь человек получили травмы различной степени сложности.

По фактам ДТП проводятся проверки.

Тем временем в крае с 27 по 29 января проводится операция по профилактике нетрезвого вождения.

Так, за прошедшие сутки на дорогах Ставрополья были выявлены 29 нетрезвых водителей. Трое из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.