Душевую кабину с танцующей девушкой убрали с улицы в центре Ставрополя

Живую рекламу убрали с улицы. Фото: соцсети.

В Ставрополе после недовольства горожан в социальных сетях убрали с улицы Ленина живую рекламу одного из ночных клубов. Душевую кабину, в которой танцевала полуголая девушка, «демонтировали» сотрудники правоохранительных органов. Соответствующее фото разместили местные жители в социальных сетях.

Напомним, 27 января в пабликах ставропольского сегмента социальных сетей стало распространяться видео с танцующей в душевой кабине девушкой. Оказалось, что это живая реклама одного из ночных заведений краевой столицы.

Местных жителей возмутил такой подход к рекламе. Мол, креативщики превратили историческую часть города в публичный дом.

После возмущения жителей Ставрополя в ситуацию вмешались правоохранительные органы. Официальных комментариев по данному факту пока не поступало.