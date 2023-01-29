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НовостиПроисшествия29 января 2023 9:53

Железной трубой избил товарища во время ссоры житель Ставрополя

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело
Алина МАКСИМОВА
Ставрополец ответ за избиение друга.

Ставрополец ответ за избиение друга.

Фото: Светлана Макеева

В одну из больниц Ставрополя был госпитализирован мужчина с признаками избиения. Медики сообщили в полицию о поступившем пациенте.

Оказалось, что мужчину избил его товарищ. Произошло все в подвале одной из высоток краевого центра. Мужчины выпивали и общались. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в потасовку. Один из них схватил металлическую трубу и дважды ударил ею приятеля по ноге.

- По заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».