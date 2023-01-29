Власти Пятигорска сообщили о смерти Натальи Захаровой. Фото: t.me›voroshilov_dm

В Пятигорске скоропостижно скончалась тренер России по художественной гимнастике Наталья Захарова. О смерти Захаровой сообщили в пресс-службе Минспорта Ставрополья.

- Сегодня ушла из жизни мастер спорта СССР, тренер-преподаватель высшей категории, судья Международной и Всероссийской категории, старший тренер по художественной гимнастике МБУ СШОР 1 г. Пятигорска Наталья Захарова, - говорится в сообщении. - Память о Наталье Викторовне будет всегда жить в наших сердцах.

Свою трудовую деятельность Наталья Викторовна начинала в Пятигорске. До последнего дня она тренировала воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №1. За время работы она подготовила более 200 кандидатов в мастера спорта, более полусотни мастеров, а две ее воспитанницы Маргарита Атамалова и Марина Онищенко вошли в сборную команду России. Спортсменки стали четырёхкратными чемпионками Мира и четырёхкратными обладательницами Кубка Мира по эстетической гимнастике.

Соболезнования родным и близким Натальи Захаровой выразил также и глава Пятигорска Дмитрий Врошилов.

- Всегда решительная, уверенная, улыбчивая, с чувством юмора и верой в победу своих воспитанников. Такой мы ее запомним. Скорбим и выражаем соболезнования родным и близким, - написал в своем ТГ-канале Дмитрий Ворошилов.

Причины смерти Натальи Захаровой не сообщаются.