Глава Ставрополья распорядился повысить зарплаты в регионе

Заработные плати вырастут в регионе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Ставрополья распорядился повысить заработные платы в крае. Соответствующее поручение он дал главе регионального Минэкономразвития.

- Чем выше благосостояние людей, тем больше перспектив у Ставрополья в будущем. Поручил министру экономического развития края Денису Владимировичу Полюбину использовать все возможности для повышения заработных плат в регионе, - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что поддержка бизнеса является одним из ключевых факторов благополучия Ставрополья. И чем больше успешного предпринимательства в крае, тем больше вакансий с хорошей зарплатой.

- Мы создаем региональные парки и особые экономические зоны, поддерживаем бизнес льготами, строим инфраструктуру. И одновременно запускаем программы подготовки кадров, сотрудничаем с вузами, чтобы на рынок труда выходили востребованные специалисты, - пояснил глава Ставропольского края.