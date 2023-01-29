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НовостиОбщество29 января 2023 11:25

Глава Ставрополья распорядился повысить зарплаты в регионе

Краевые власти нацелены на поддержку бизнеса
Алина МАКСИМОВА
Заработные плати вырастут в регионе.

Заработные плати вырастут в регионе.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Ставрополья распорядился повысить заработные платы в крае. Соответствующее поручение он дал главе регионального Минэкономразвития.

- Чем выше благосостояние людей, тем больше перспектив у Ставрополья в будущем. Поручил министру экономического развития края Денису Владимировичу Полюбину использовать все возможности для повышения заработных плат в регионе, - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что поддержка бизнеса является одним из ключевых факторов благополучия Ставрополья. И чем больше успешного предпринимательства в крае, тем больше вакансий с хорошей зарплатой.

- Мы создаем региональные парки и особые экономические зоны, поддерживаем бизнес льготами, строим инфраструктуру. И одновременно запускаем программы подготовки кадров, сотрудничаем с вузами, чтобы на рынок труда выходили востребованные специалисты, - пояснил глава Ставропольского края.