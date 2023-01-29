Полтора миллиона рублей отправил мошенникам житель Светлограда

Мошенники выманили крупную сумму у жителя Светлограда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье расследуется уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 44-летний житель Светлограда. Он лишился более 1,5 млн рублей, решив заработать на инвестициях.

Потерпевшему позвонил неизвестный мужчина и, представившись брокером, предложил инвестировать средства в ценные бумаги. Предложение показалось светлоградцу заманчивым и он согласился. Под руководством «брокера» он создал личный кабинет на одной из интернет-платформ и перечислил на счет более полутора миллиона рублей.

Мужчина забил тревогу, когда по истечении некоторого времени, не получил обещанную прибыль. Вывести свои средства он также не смог и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.