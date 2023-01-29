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НовостиОбщество29 января 2023 13:43

Бойцам спецоперации отправят тысячу блинов к Масленице из Предгорного округа

Акция будет организована в конце февраля
Алина МАКСИМОВА
Блины к Масленице получат бойцы СВО.

Блины к Масленице получат бойцы СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более тысячи блинов передадут на передовую бойцам спецоперации из Предгорного района. Акцию «блины из дома» намерены организовать в конце февраля на Масленицу. Готовить блины для солдат-земляков будут сотрудники районной администрации.

- Мы делаем всё, чтобы наши бойцы в зоне СВО ни в чём не нуждались, даже в домашней кухне, - рассказал глава округа Николай Бондаренко.

Посылки с блинами, а также с другими продуктами и наборами необходимых вещей будут доставлены в зону проведения специальной операции к началу масленичных дней.