Бойцам спецоперации отправят тысячу блинов к Масленице из Предгорного округа

Блины к Масленице получат бойцы СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более тысячи блинов передадут на передовую бойцам спецоперации из Предгорного района. Акцию «блины из дома» намерены организовать в конце февраля на Масленицу. Готовить блины для солдат-земляков будут сотрудники районной администрации.

- Мы делаем всё, чтобы наши бойцы в зоне СВО ни в чём не нуждались, даже в домашней кухне, - рассказал глава округа Николай Бондаренко.

Посылки с блинами, а также с другими продуктами и наборами необходимых вещей будут доставлены в зону проведения специальной операции к началу масленичных дней.