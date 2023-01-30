В ряд ВУЗов Ставрополя поступили сообщения о минировании

Фото предоставлено очевидцем

В Ставрополе в ряд ВУЗов поступили сообщения о минировании зданий. На данный момент работают спецслужбы, проводится проверка с целью поиска взрывчатых веществ. Руководство учреждений, по словам мэра краевой столицы, самостоятельно принимает решение об эвакуации.

— Злоумышленники сообщили о минировании ряда ставропольских вузов. Службы экстренного реагирования на месте, проводится проверка. Решение по эвакуации принимает руководство вузов, – написал глава Ставрополя Иван Ульянченко в социальных сетях.

Так, «КП-Ставрополь» прислали фотографию эвакуации из Северо-Кавказского федерального университета. Сообщается, что эвакуация продлится до 14:00, после чего студентов пустят в здание. О других учреждениях не сообщается.

В случае, если службы не найдут взрывчатых веществ, работа университетов продолжится в штатном режиме.