В Северной Осетии разрабатывают проект строительства IT- деревни

Фото: alania.gov.ru

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел рабочую встречу с директором по развитию ООО «Цифровая Алания» Александром Нартиковым. Стороны обсудили возможность строительства в республике ИТ-деревни. Инициатива направлена на развитие сферы информационных технологий в Северной Осетии и поддержку специалистов отрасли.

Александр Нартиков, руководитель и один из авторов масштабного проекта, рассказал об этапах создаваемого в республике специализированного поселения, а также о потенциальных инвесторах, готовых вложить в реализацию идеи собственные средства.

По его словам, в настоящее время идет активная работа над созданием необходимого пакета документов для защиты проекта на республиканском инвестиционном совете, по итогам которого авторы готовы приступить к этапу строительства объекта.

– ИТ-деревня будет включать в себя множество социальных объектов, таких как общеобразовательная школа, детский сад, различные спортивные комплексы. Наша цель – привлечь специалистов в сфере информационных технологий, к которым относятся не только программисты, специалисты, работающие над разработками разного рода систем и приложений, но и школьных учителей, университетских педагогов, – сказал Александр Нартиков.

Сергей Меняйло поддержал инициативу, обозначив необходимость детальной проработки представляемых документов, включая разработку финансовой модели.

– Если есть потенциальный инвестор, вносите проект на ближайшее заседание инвестиционного совета. И не забывайте про финансовую модель. Со своей стороны, готовы поддержать перспективную идею, – отметил Глава Северной Осетии.

В случае реализации проекта, как было отмечено, на его участников будут распространяться меры государственной поддержки и льготы, объявленные на федеральном уровне в отношении IT-специалистов – например, ипотечное кредитование под небольшой процент без первоначального взноса.