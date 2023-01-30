Жители и компании Ставрополья в 2022 году получили кредиты на 441,8 млрд рублей Фото: Даниил ОПАРИН

За январь-декабрь 2022 года жители и компании Ставрополья получили кредиты на 441,8 млрд рублей. Такой показатель на 7,1% больше, чем в 2021 году, сообщает министр экономического развития региона Денис Полюбин.

Объем кредитов только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 29,7% и составил 277,4 млрд рублей. Из них 121,3 млрд отдали малому и среднему бизнесу – это на 21,9% больше показателя 2021 года. Крупное предпринимательство получило до 156 млрд рублей – рост составил 26,5%.

— Внимание уделили предоставлению кредитных каникул участникам специальной военной операции и их семьям. Представители банков заверили, что этот вопрос стоит на особом контроле у руководства, и финансово-кредитные организации смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул, – сообщает Денис Полюбин.

Предприниматели, которые участвуют в специальной военной операции, тоже получили кредитные каникулы. Кроме того, налоговые проверки в отношении них приостановлены, а новые посылать нельзя.