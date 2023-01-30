На Ставрополье разыскивают без вести пропавшего мужчину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставрополья разыскивают без вести пропавшего Бронникова Андрея Викторовича, 08.07.1970 года рождения, который вышел из дома в селе Сухая Буйвола 21 ноября 2022 года и не вернулся домой. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство».

— Приметы: рост 165-170 см, короткая стрижка, волосы русые, цвет глаз голубой, телосложение – средней полноты, внешность европейская. Особые приметы: на шее серебряный крест на серебряной цепочке, на левой руке на большом пальце татуировка в виде креста, а на правой руке на среднем пальце татуировка в виде буквы «А», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчина ушел из дома в черной стеганой куртке, клетчатой темно-синей рубашке, темно-синих спортивных штанах с белой полосой, в черных калошах с черными носками.

В случае, если у кого-то есть информация по поводу пропавшего без вести, ведомство просит обращаться по номеру телефона: 8 (86547) 4-16-85, 4-65-57, или в полицию – 02 (102). Любая информация может быть важна.