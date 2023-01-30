Клиенты Уралсиба теперь могут использовать турецкую валюту в банковских операциях

Фото: банк Уралсиб

Расчеты в турецких лирах недавно были запущены банком Уралсиб. Воспользоваться этой услугой можно уже сейчас, комиссионные сборы оплачиваются по действующим тарифам РКО.

Чтобы купить или продать турецкие лиры банк предлагает дилинг, где валютой расчетных операций принят российский рубль либо доллар США.

Всю подробную информацию об использовании новой услуги можно получить у менеджеров отделений банка Уралсиб (ПАО), где обслуживаются бизнес-клиенты, а также по телефону 8-800-700-77-16 и в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн.

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