Экс-полковника осудили за вымогательство взятки на Ставрополье

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставропольского края осудили бывшего полковника полиции, начальника ОМВД по муниципалитету, за вымогательство взятки. В преступлении с ним участвовал сообщник, расследование дела которого прекратили в январе 2021 из-за его смерти.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю, в сентябре 2020 года к индивидуальному предпринимателю обратился сообщник полковника с предложением оказывать покровительство за деньги. За эти услуги злоумышленник потребовал 1,8 млн. При этом начальник получал только 500 тысяч из этих денег.

— Остаток суммы посредник якобы намеревался передать связям из числа сотрудников других правоохранительных органов, в том числе ФСБ России. После передачи первой части денежных средств в размере 100 тысяч рублей деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками Управления, – сообщает ведомство.

В отношении граждан возбудили уголовные дела за получение взятки и за посредничество во взяточничестве. Началось расследование, которое было завершено. Начался суд.

Экс-полковника решением суда признали виновным в совершении преступления и приговорили к штрафу в размере 2 млн рублей. Также ему запретили занимать должности в органах власти сроком на 5 лет. Приговор пока что не вступил в законную силу.