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НовостиОбщество30 января 2023 9:59

Кассовый чек с переводом от Жириновского продают на Ставрополье

Продавец просит за раритет полмиллиона рублей
Данил Юрков
На Ставрополье за полмиллиона продают чек с переводом от Жириновского

На Ставрополье за полмиллиона продают чек с переводом от Жириновского

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продают чек с переводом от Владимира Жириновского, цена раритета – полмиллиона рублей. Продавцом стал некий Игорь из Ессентуков, который заверяет, что на фото реальный чек, а ФИО закрыто только для объявления.

Товар, считает владелец чека, может заинтересовать коллекционера. Примечательно, что на снимке видно – перевод осуществили 7 лет назад. Из Москвы в Ессентуки Владимир Вольфович направил тысячу рублей. Политик заплатил наличными.

Чек начали продавать в начале января. В настоящее время объявление о продаже посмотрели 11 тысяч человек. Хотя это число и растет, купить дорогостоящий раритет все же никто не решился.

Также «КП-Ставрополь» рассказывает о других дорогостоящих лотах, которые пытаются продать ставропольцы. О других «сокровищах» жителей Ставропольского края можно почитать в материале.