В Пятигорске подрядчик сорвал сроки строительства жилья для переселенцев

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье, в городе Пятигорске, застройщик сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья. В октябре 2022 года между МКУ «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью были заключены два контракта на 154 млн рублей для строительства двух многоквартирных домоов.

Сроки строительства двух корпусов здания были установлены на декабрь 2022 года и март 2023 года соответственно. Только вот подрядчик не стремился выполнять работу, и сроки строительства первого корпуса прошли. Здание все еще не достроено.

— Прокурором города Пятигорска осуществлен выезд на объекты строительства, установлено, что техническая готовность строящегося жилого дома корпуса № 1 составляет 74%, корпуса № 2 – 50%, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В связи с этим прокуратура внесла представление генеральному директору ООО с требованием устранить нарушения. Строительство многоквартирного дома находится на контроле ведомства.