Жительница Ставрополья получила «условку» за ложное сообщение о терроризме

Жительницу Ставрополья осудили за ложный звонок об акте терроризма Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Изобильненском округе Ставрополья местную жительницу посадят на три года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В августе 2022 года злоумышленница позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу «112» и сообщила о захвате военкомата и военной прокуратуры.

— В ходе проверки данная информация не нашла своего подтверждения. 12.08.2022 на основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Уже 24 января 2023 года решением Изобильненского районного суда Ставропольского края подсудимая была признана виновной.

Злоумышленницу приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет условно и испытательному сроку на три года. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.