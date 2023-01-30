На Ставрополье мужчина неделю воровал вещи из чужого дома и гаража

Житель Ставрополья неделю крал вещи из дома уехавших соседей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Благодарненском округе Ставрополья к полицейским обратился 59-летний местный житель с заявлением о краже. Правоохранители нашли злоумышленника – им оказался 32-летний сосед потерпевшего.

— Гражданина доставили в окружной отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Установлено, что мужчина, заведомо зная об отсутствии хозяев, в течение недели похищал частями из их гаража и домовладения различное имущество, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всего злоумышленник вынес две болгарки, электропилу, перфоратор, электроутюг, сварочный аппарат, бензиновый триммер, телевизор и другие вещи. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Похищенное сосед продал, а деньги потратил на себя. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу. После расследования материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.