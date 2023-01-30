Более 3 тысяч домов Ставрополья догазифицировали благодаря госпрограмме

Благодаря социальной программе догазификации в Ставропольском крае подвели газ к 3 337 домам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Всего на участие в программе подали 5 552 заявки. Губернатор подчеркнул, что все заявки будут выполнены.

Он добавил, что в 2023 году государство компенсирует 50% затрат на установку внутридомового газового оборудования участникам программы догазификации – 15 льготным категориям граждан. Но не более 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в министерстве сельского хозяйства Ставрополья рассказали о последствиях засухи для урожая.