Пропавший в Каспийске десятилетний мальчик найден живым

Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.

Десятилетний житель Каспийска, пропавший 29 января, найден живым. Об этом сообщает МВД Дагестана.

- Разыскиваемый ранее 10-летний мальчик найден живым и невредимым в Каспийске, - сказано в сообщении.

Напомним, мальчик пропал в воскресенье, 29 января. В 17:00 он вышел с кружка робототехники по улице Байрамова,10 в Каспийске, но домой не пришел.

Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.

Сейчас полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье разыскивают без вести пропавшего Бронникова Андрея Викторовича. Он вышел из дома 21 ноября 2022 года и не вернулся.