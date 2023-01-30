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НовостиОбщество30 января 2023 16:31

Пропавший в Каспийске десятилетний мальчик найден живым

С ребенком все в порядке
Инна МОРОЗОВА
Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.

Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.

Десятилетний житель Каспийска, пропавший 29 января, найден живым. Об этом сообщает МВД Дагестана.

- Разыскиваемый ранее 10-летний мальчик найден живым и невредимым в Каспийске, - сказано в сообщении.

Напомним, мальчик пропал в воскресенье, 29 января. В 17:00 он вышел с кружка робототехники по улице Байрамова,10 в Каспийске, но домой не пришел.

Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.

Сейчас полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье разыскивают без вести пропавшего Бронникова Андрея Викторовича. Он вышел из дома 21 ноября 2022 года и не вернулся.