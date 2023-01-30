Пропавший в Каспийске десятилетний мальчик найден живым

Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.
Десятилетний житель Каспийска, пропавший 29 января, найден живым. Об этом сообщает МВД Дагестана.
- Разыскиваемый ранее 10-летний мальчик найден живым и невредимым в Каспийске, - сказано в сообщении.
Напомним, мальчик пропал в воскресенье, 29 января. В 17:00 он вышел с кружка робототехники по улице Байрамова,10 в Каспийске, но домой не пришел.
Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.
Сейчас полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье разыскивают без вести пропавшего Бронникова Андрея Викторовича. Он вышел из дома 21 ноября 2022 года и не вернулся.