В Ставрополе благоустроят площадку на перекрестке Ленина и Пушкина

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Под летнее кафе в 2023 году планируют благоустроить площадку на пересечении улиц Ленина и Пушкина в городе Ставрополе. Работы, как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, начнутся уже весной: будут убраны все конструкции, старую брусчатку заменят на новую, установят лавочки, урны и фонари.

Также газон и цветник, занимающие большую часть площадки, будут украшены высаженными свежими цветами. Зелень будет отделять зону отдыха от дороги. Как пишет ведомство, автомобилисты, которые любят ехать по дороге в неположенном месте через газон, не смогут нарушить из-за цветочного барьера.

— В городе наметилась тенденция преображать перекрестки центральных улиц, организуя ухоженное общественное пространство. Также примером служит запланированное благоустройство новой зоны отдыха на пересечении улиц Артема и Михаила Морозова, – сообщает пресс-служба администрации.

К маю месяцу там должны полностью подготовить территорию для новой зоны отдыха. Будет установлена городская мебель, а площадка «озеленится».