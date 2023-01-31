На Ставрополье иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «ГАЗель»

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Георгиевском округе Ставропольского края сегодня, 31 января, примерно в 5:00 на 307 километре дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» по неустановленной причине автомобиль «Фольксваген Поло» выехал на встречку, где врезался в грузовую «ГАЗель».

В больницу с травмой головы и открытым переломом плеча доставили 46-летний водитель иномарки, житель Ессентуков. О его состоянии на данный момент не сообщается.

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

— Его 36-летняя пассажирка получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение. 61-летний водитель «ГАЗели», житель Минеральных Вод, не пострадал, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года водитель иномарки не попадался на нарушении правил дорожного движения. У него взяли кровь для установления состояния опьянения. По факту аварии проводится проверка.