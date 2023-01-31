После отравления детей угарным газом в Кисловодске началась проверка

В Кисловодске после отравления угарным газом двух детей началась проверка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кисловодске на Ставрополье после того, как двое детей отравились угарным газом, началась проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего. Все случилось вчера, 30 января, пострадавшие были в гостях у бабушки, когда произошла утечка газа.

— Двое малолетних детей были госпитализированы в больницу с признаками отравления. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Предварительную причину утечки не называют. Взрослые в происшествии не пострадали. В настоящее время следователи и прокуроры устанавливают, из-за чего случилась утечка газа.

— Прокуратура города Кисловодска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при техническом обслуживании газового оборудования. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.