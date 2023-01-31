Опубликовано видео аварии с участием пенсионерки и скорой на Ставрополье

Опубликовано видео аварии пенсионерки и «скорой» на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Видео аварии, в которой машина скорой помощи сбила 69-летнюю пенсионерку и уехала с места происшествия, появилось в сети. Машина сдавала назад и наехала на пешехода, однако водитель не остановился, а развернул транспорт и спокойно покинул место ДТП.

Врачи диагностировали у пенсионерки тяжелые травмы головы. О водителе известно, что это 58-летний местный житель, у которого стаж вождения – более 22 лет. Причем мужчина в момент аварии был трезвый, а за последние два года, как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, на нарушении ПДД не попадался.

Теперь водителю грозит наказание. Проверкой занимаются не только автоинспекторы, но и сотрудники полиции. На кадрах видно, что водитель мог заметить потерпевшую, а удар должен быть слышен. Тем не менее он скрылся с места аварии. По результатам проверки будет принято решение.