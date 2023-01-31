Смертельная авария из-за выезда на «встречку» произошла на трассе Ставрополья

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье произошла вторая за последние сутки авария из-за выезда на встречную полосу, на этот раз – смертельная. По предварительным данным, сегодня, 31 января, примерно в 7:30 утра на 516 километре дороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель ВАЗ-2107 ехала в тумане и решила обогнать машину.

Водитель не убедилась в безопасности маневра или не увидела движущуюся навстречу «Мазду». В результате произошло столкновение, в котором пострадали оба водителя, 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля и пассажир иномарки.

— С места ДТП в больницу были доставлены оба водителя, 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля и пассажир иномарки. Спустя час от полученных травм скончалась 45-летняя водитель ВАЗ, жительница Петровского округа, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства уточняются. Кроме того, прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии.