Две ставропольские организации выплатили 7 млн за незаконную вырубку леса

На Ставрополье две организации выплатили 7 млн за незаконную рубку леса Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье две организации выплатили 7 млн рублей за незаконную вырубку леса в Минераловодском округе. Установлено, что при строительстве ЛЭП на территории в 2,9 гектара, два юридических лица вырубали лесные насаждения.

О незаконной деятельности узнали, и прокуратура начала разбирательство. В минприроды Ставрополья посчитали нанесенный ущерб – он составил 7 млн рублей. После в суд подали иск о взыскании средств в пользу Ставропольского края.

— Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Не согласившись с судебным решением юридические лица обжаловали его в апелляционном порядке, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда решение суда первой инстанции было отменено. По делу приняли новое решение, в удовлетворении требований прокурора было отказано.

И в ходе новой проверки выводы прокуратуры были подтверждены. Апелляционный суд также принял решение о взыскании 7 млн рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.