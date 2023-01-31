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НовостиОбщество31 января 2023 9:57

В 2023 году больше 50% жителей Ставрополья хотят избавиться от вредных привычек

Граждане хотят начать вести здоровый образ жизни
Данил ЮРКОВ
Больше половины ставропольцев хотят отказаться от вредных привычек

Больше половины ставропольцев хотят отказаться от вредных привычек

Фото: Лилия КОЗЛОВА

На Ставрополье провели опрос об отношении граждан к здоровому образу жизни, который показал – больше половины опрошенных хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году. Как сообщает пресс-служба hh.ru, 47% опрошенных жителей ответили, что у них нет никаких вредных привычек.

— Остальные назвали такие вредные привычки как: слишком много времени проводят за компьютером (29%), преимущественно сидячий образ жизни/работы (25%), курение (19%), слишком много времени отводится соцсетям (11%), алкоголь (11%), фастфуд и другая вредная пища (7%) и экстремальные диеты (1%), – сообщает hh.ru.

При этом в наступившем 2023 году 67% опрошенных, которые отметили у себя вредные привычки, планируют искоренять их и вести здоровый образ жизни. Из них 27% планируют в ближайшее время заняться ЗОЖ, 20% уже ведут здоровый образ жизни и еще 20% хотят отказаться от вредных привычек, но пока что морально к этому не готовы.

Больше всего избавляются от вредных привычек строители и риэлторы – 44% уже ведут ЗОЖ. А работники транспортной сферы и логистики в 39% случаев больше других строят планы на отказ от курения, вредной пищи, алкоголя и другого. Морально не готовы к отказу от всего работники продаж и IT-специалисты – по 26% в каждой сфере. А бухгалтеры и административный персонал чаще других заявляют, что их устраивает вредный образ жизни.