В 2023 году больше 50% жителей Ставрополья хотят избавиться от вредных привычек

Больше половины ставропольцев хотят отказаться от вредных привычек Фото: Лилия КОЗЛОВА

На Ставрополье провели опрос об отношении граждан к здоровому образу жизни, который показал – больше половины опрошенных хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году. Как сообщает пресс-служба hh.ru, 47% опрошенных жителей ответили, что у них нет никаких вредных привычек.

— Остальные назвали такие вредные привычки как: слишком много времени проводят за компьютером (29%), преимущественно сидячий образ жизни/работы (25%), курение (19%), слишком много времени отводится соцсетям (11%), алкоголь (11%), фастфуд и другая вредная пища (7%) и экстремальные диеты (1%), – сообщает hh.ru.

При этом в наступившем 2023 году 67% опрошенных, которые отметили у себя вредные привычки, планируют искоренять их и вести здоровый образ жизни. Из них 27% планируют в ближайшее время заняться ЗОЖ, 20% уже ведут здоровый образ жизни и еще 20% хотят отказаться от вредных привычек, но пока что морально к этому не готовы.

Больше всего избавляются от вредных привычек строители и риэлторы – 44% уже ведут ЗОЖ. А работники транспортной сферы и логистики в 39% случаев больше других строят планы на отказ от курения, вредной пищи, алкоголя и другого. Морально не готовы к отказу от всего работники продаж и IT-специалисты – по 26% в каждой сфере. А бухгалтеры и административный персонал чаще других заявляют, что их устраивает вредный образ жизни.