Стало известно о погоде на Ставрополье в феврале 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье сделали прогноз погоды до конца зимы 2023 года, февраль ожидается преимущественно холодным – будут и дожди, и снег, и просто пасмурная погода. Солнце, согласно прогнозам синоптиков из Gismeteo, будет выглядывать редко – да и то из-за облаков.

Тем не менее с 6 февраля по прогнозу ожидается минусовая температура. Также с 4 по 9 февраля можно ожидать снег и дождливую погоду. Ночная температура в эти дни опустится до -9, однако после 13 числа начнется потепление.

Фото: Gismeteo

Кроме перечисленных дат осадки ожидается 2, 16, 18, 19, 20 и 26 февраля. Причем в некоторые из дней вместе с дождем по Ставрополью пойдет снег. До 20-х чисел в регионе преимущественно облачно, а солнце осветит край лишь в редкие дни.

Также напомним, что декабрь 2023 года стал самым засушливым за последние 22 года – выпало 33% от нормы месячных осадков. Последний раз такое маленькое количество дождя и снега выпадало лишь в 2001 году.