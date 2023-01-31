В первой половине марта 2023 года на Ставрополье ожидается +12 градусов

В марте 2023 года на Ставрополье ожидается до +12 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье в первой половине марта, согласно прогнозу синоптиков, ожидается температура до +12 градусов тепла, при этом в регионе будет всего два солнечных дня, а остальные – облачные и даже дождливые.

Фото: Gismeteo

Первое марта встретит Ставрополье переменной облачностью и температурой в +9 градусов. Похолодание ниже нуля ожидается только ночью 2 и 3 марта – после будет только плюс. При этом второго и четвертого числа синоптики Gismeteo прогнозируют дожди.

С 5 по 12 марта в Ставропольском крае ожидается плюсовая температура – 9 и 10 числа она поднимется до +12 – и единственные в первой половине месяца солнечные дни.

Уже 13 числа солнце загородят облака, а 14 и 15 марта синоптики ожидают дожди по всему Ставрополью. Ночью и днем 16 числа прогноз показывает 0 градусов, а также следует ждать осадки.

Прогноза на вторую половину марта пока что нет, однако синоптики уже знаю, чего ожидать от февраля 2023 года. До конца зимы не ожидается полностью солнечных дней без облаков.