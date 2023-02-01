«Доход» от Уралсиба принесет вкладчикам еще больше выгоды

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб объявил об увеличении размера выплат для клиентов – обладателей вклада «Доход».

Суммы будут зависеть от срока (сейчас он составляет от полугода до трех лет), от размера вложения и соответствующего пакета услуг.

В итоге годовые выплаты теперь составят от 5,30% до 8,85%.

Узнать больше об условиях размещения вклада либо открытия накопительного счета в банке Уралсиб можно в любом офисе организации, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по бесплатной линии (на территории России), телефон: 8-800-250-57-57.

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