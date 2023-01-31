По обвинению в убийстве жительницы Ставрополья в Москве задержали иностранца

В Москве задержали иностранца, убившего жительницу Ставрополья в 2018 году Фото: Василий Вахрин

В Москве задержали 40-летнего иностранца, который обвиняется в убийстве жительницы Ставропольского края. По версии следствия, 27 мая 2018 года в одном из домов Левокумского округа Ставрополья между обвиняемым и братом его сожительницы произошла ссора на бытовой почве.

Обвиняемый в ходе конфликта достал огнестрельное оружие и выстрелил в потерпевшего, свою сожительницу и ее мать. После он скрылся с места происшествия. Потерпевших доставили в больницу, где от полученного ранения скончалась 53-летняя мать сожительницы.

— Мужчине заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый был объявлен в международный розыск. В ходе совместной работы следователей СКР и оперативных сотрудников местонахождение обвиняемого было установлено, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали в Москве и сразу же посадили в СИЗО. Мужчина обвиняется в трех преступлениях: в убийстве, в покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Расследование уголовного дела продолжается.