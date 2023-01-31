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НовостиОбщество31 января 2023 13:14

Быстро и безопасно: для бизнеса разработали инновационный цифровой продукт

МТС запускает платформу для создания коммуникационных сервисов
Марина СЕРГЕЕВА
Марина СЕРГЕЕВА

Платформа нового поколения МТС Exolve позволяет компаниям более гибко подходить к построению и масштабированию коммуникаций с клиентам, оперативно создавать собственные приложения, не привязываясь к сторонней инфраструктуре, а также обеспечивает «бесшовную» интеграцию в существующие ИТ-системы.

Обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера - необходимое решение пользователи смогут реализовать через единый интерфейс платформы.

Основные компоненты МТС Exolve созданы и контролируются МТТ, дочерней компанией МТС. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах компании, все данные хранятся на серверах в России, что гарантирует высокий уровень безопасности, надежности и непрерывности работы сервисов.