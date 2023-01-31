Более 600 ярмарок провели на Ставрополье с начала года

Минэкономразвития регулярно мониторит цены на ярмарках. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года в Ставропольском крае прошло более 600 продуктовых ярмарок. Об этом сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин.

На территории края функционирует 493 ярмарочных площадки и 56 мини-ярмарок, где можно купить продукцию местных производителей.

Кроме того, планируется сделать круглогодичной акцию «Овощи к подъезду».

Минэкономразвития регулярно мониторит цены на ярмарках. Например, куриные яйца на Ставрополье стоят в среднем 81 рубль. На ярмарке их можно купить за 61 рубль.

Также дешевле мясо, яблоки, лук, капуста, картофель, сливочное масло.