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НовостиОбщество31 января 2023 19:06

Более 600 ярмарок провели на Ставрополье с начала года

В крае создано 493 ярмарочных площадки
Инна МОРОЗОВА
Минэкономразвития регулярно мониторит цены на ярмарках.

Минэкономразвития регулярно мониторит цены на ярмарках.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года в Ставропольском крае прошло более 600 продуктовых ярмарок. Об этом сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин.

На территории края функционирует 493 ярмарочных площадки и 56 мини-ярмарок, где можно купить продукцию местных производителей.

Кроме того, планируется сделать круглогодичной акцию «Овощи к подъезду».

Минэкономразвития регулярно мониторит цены на ярмарках. Например, куриные яйца на Ставрополье стоят в среднем 81 рубль. На ярмарке их можно купить за 61 рубль.

Также дешевле мясо, яблоки, лук, капуста, картофель, сливочное масло.