Автокредиты от Уралсиба стали доступны жителям Дальнего Востока

Фото: банк Уралсиб

В населенных пунктах Дальнего Востока началось автокредитование от банка Уралсиб, на днях уже был выдан первый кредит. Там, где нет представительств банка, услугой можно воспользоваться онлайн, при помощи и содействии партнеров – крупных автодилеров. Планируется, что в 2023 году эта возможность станет доступна жителям практически всех регионов Дальневосточного федерального округа.

Широкую линейку программ и комфорт при получении автокредитов в Уралсибе россияне уже успели оценить. В прошлом году размер портфеля автокредитования банка Уралсиб увеличился в 1,2 раза. Основные причины: предоставление большого спектра услуг, удобство и скорость оформления, а также выгодные условия. Например, максимальный срок кредитования был установлен до семи лет, а в партнерскую сеть вошли новые автодилеры, поддерживающие программы банка (в том числе премиальные), обеспечившие достаточный выбор транспортных средств.

Воспользоваться предложениями по автокредитованию может любой гражданин РФ с постоянной регистрацией в стране, возрастом от 21 года до 75 лет. Кредиты распространяются как на автомобили, так и на рабочую технику, максимальная сумма сейчас может достигать 17 миллионов рублей.

Информацию по программам автокредитования и ответы на все вопросы можно получить у менеджеров в ближайшем отделении банка, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» либо по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

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