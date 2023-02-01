Посмотрите на Агзамова и Вашурину! «Торт-шедевр» со Ставрополья поразил жюри шоу «Кондитер»

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В шоу «Кондитер», которое показывают на телеканале «Пятница», приняла участие жительница поселка Иноземцево Ставропольского края – Диана Шипилова. Темой выпуска от 31 января стала Италия.

Участники готовили торты, которые пробовали дегустаторы. Если он им нравился, кондитер проходил в финал. Каждый готовил в меру своих сил и фантазии. Участница со Ставрополья, как она рассказала на шоу, уже полтора года печет торты на заказ. Полученный за это время опыт помог девушке сделать вкусный и красивый десерт.

Торт Дианы оказался одним из претендентов на победу. На дегустацию она принесла торт-мозаику, состоящий из известных итальянских картин. В него девушка добавила бисквит, ганаш на молочном шоколаде и мусс на белом шоколаде.

— Презентация фантастическая, – признался Ренат Агзамов после презентации торта Дианой. – Я вижу фрески, вижу цветочки <...>. Хотите, скажу правду? Вроде шоколадный бисквит, я вижу, красивый. Давайте пробовать.

Дегустаторы попробовали торт Дианы и пришли к выводу, что вкус его – «продолжение карнавала». Жюри единогласно приняли решение провести участницу в финал. Теперь жительница Ставрополья покажет свое мастерство в последнем этапе шоу.