В Невинномысске водитель врезался в стелу и получил травму головы и паралич ног

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье вчера, 31 января, примерно в 5:00 на 243 километре дороги «Кавказ», проходящей через Невинномысск, водитель «Инфинити-М35» не справился с управлением и на круговом движении врезался в стелу «Арнест».

— С тяжелой травмой головы и параличом нижних конечностей в больницу доставлен 37-летний водитель иномарки, житель КЧР, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водитель за последние два года получил 26 штрафов за нарушение скоростного режима. Страховка у мужчины отсутствует. Кроме того, что потерпевшему предстоит восстанавливать авто за свои деньги, в гражданском порядке он починит нанесенный ущерб.

По факту аварии проводится проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщается.