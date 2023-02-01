За 2023 год в Ставрополе планируют заменить 34 лифта в 16 многоэтажках

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе за 2023 год заменят 34 лифта в 16 многоэтажках. Деньги на это будут выделяться из фонда капремонта, который сейчас готовит техническое задание на разработку проектно-сметной документации.

Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, за семь лет работы региональной программы по замене лифтового оборудования в Ставрополе поставили 307 новых лифтов в 105 многоэтажных домах.

— Жителей тех многоквартирных домов, где пройдет замена лифтового оборудования, заранее оповестят об этом. На фасадах и в подъездах разместят информационные таблички с указанием сроков начала и окончания работ, – сообщает ведомство.

Также напомним, что в Ставрополе сегодня, 1 февраля, с 8:30 до 17:00 на целом ряду садовых товариществ отключат воду из-за капитального ремонта на водопроводе. После окончания ремонта воду вернут в отключенные дома.