Жителя Ставрополья осудят за ложный донос о краже его автомобиля

Жителя Ставрополья осудят за ложный донос о краже его авто Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ипатовском округе Ставрополья в суд направили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя за заведомо ложный донос о краже его автомобиля. Все произошло, когда сотрудники ППС заметили на обочине машину с повреждениями, будто она попала в аварию. Рядом с транспортом стояли двое мужчин.

Один из стоящих рядом с авто заявил, что он является владельцем машины, которую угнали. Об этом он узнал по телефону от неизвестного. После звонка он и товарищ сразу же приехали по полученному адресу.

— Установлено, что мужчина намеренно сообщил недостоверные сведения, несмотря на то, что при приеме заявления он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Таким образом обвиняемый решил избежать ответственности за то, что вел машину пьяным и попал в аварию. Помимо того, что уголовное дело направлено в суд на рассмотрение, злоумышленника лишили прав на 18 месяцев и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.