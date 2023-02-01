Ставропольский полицейский подозревается в покушении на мошенничество на 2,5 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ставрополе сотрудник полиции подозревается в покушении на мошенничество суммой в 2,5 млн рублей. Установлено, что в декабре 2022 года злоумышленник узнал, что на жителя краевой столицы возбудили уголовное дело. За помощь в избежать наказания и заключение под стражу за деньги, хотя такой возможности правоохранитель не имел.

— 28 декабря 2022 при передаче первой части денежных средств в размере

500 тысяч рублей полицейский был задержан сотрудниками Управления, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за «покушение на мошенничество». На данный момент продолжается расследование, после которого материалы дела передадут в суд, где решится судьба правоохранителя.

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Также о служебной проверки сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Ведомство сообщает, что после выявления противоправной деятельности сотрудника полиции уволили.

— Проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник полиции представлен к увольнению. Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, как сообщили в краевой полиции, – рассказали в ГУ МВД по Ставрополью.