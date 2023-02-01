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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 13:18

Директора библиотеки на Ставрополье задержали за злоупотребление полномочиями

Между библиотекой и одной из организаций был заключен контракт, который приняли, хотя поставленное оборудование не соответствовало требованиям и цене
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Левокумске на Ставрополье в отношении бывшего директора районной библиотеки возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, повлекших ущерб на сумму более 360 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2019 году между библиотекой и одной из коммерческих организаций был заключен муниципальный контракт на поставку компьютерного оборудования. В августе 2019 года подозреваемая подписала акт приема-передачи. Ей передали презентационно-игровой комплекс на сумму более 360 тысяч рублей.

— Согласно заключению эксперта фактически поставленное оборудование не соответствует требованиям его спецификации и рыночной стоимости. В результате преступных действий директора библиотеки бюджету Ставропольского края причинен ущерб на сумму более 360 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В отношении подозреваемой возбудили дело, на данный момент следователи закрепляют доказательства вины подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.