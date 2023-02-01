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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 13:46

Минирования школ в Минеральных Водах оказались ложными

Всем службам дан отбой
Данил ЮРКОВ
Взрывпакеты не нашли в Минеральных Водах

Взрывпакеты не нашли в Минеральных Водах

Фото: Евгения ГУСЕВА

После проверки сегодняшних минирований в Минеральных Водах на Ставрополье оказалось, что взрывпакетов в зданиях не было. Ложные тревоги прогремели 1 февраля в Кисловодске и Железноводске. Об итогах проверки в Минводах рассказал глава муниципалитета.

— По информации, полученной от отдела МВД, все школы, подвергшиеся телефонному «минированию» проверены. Угрозы нет. Отбой всем службам дан в 16:15, – сообщает глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Цели злоумышленников остаются неизвестными, тем не менее граждан приходится постоянно эвакуировать из-за угроз, а работа учреждений парализуется, пока службы не проверят информацию. Чаще всего никакой опасности в зданиях не находят. И после весь школьный день теряется из-за эвакуации и возможной опасности для учителей и школьников.