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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 14:47

За последний день января на Ставрополье поймали 24 пьяных водителя

При этом трое из них сели в таком состоянии за руль повторно – им грозит уголовное наказание
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье за последний день января поймали 24 пьяных водителя

На Ставрополье за последний день января поймали 24 пьяных водителя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье вчера, 31 января, в последний день первого месяца 2023 года поймали 24 пьяных водителя. Причем троим из них грозит уголовное наказание за повторное нахождение за рулем в таком состоянии.

— Так, накануне днем в селе Кочубеевском при надзоре за дорожным движением автоинспекторы остановили отечественный автомобиль под управлением 65-летнего водителя, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель согласился пройти тест на алкоголь, который показал более 1,1 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Это считается сильной степенью опьянения.

Хотя мужчина и настаивал, что не выпивал перед поездкой, в отношении него собран административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Водителю грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Авто поместили на штрафстоянку.