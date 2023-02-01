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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:24

Движение большегрузов запретили на участке автодороги Владикавказ - Ларс из-за непогоды

Движение запрещено с 18 часов 1 февраля до особого распоряжения
Инна МОРОЗОВА
Движение запрещено с 18 часов 1 февраля до особого распоряжения.

Движение запрещено с 18 часов 1 февраля до особого распоряжения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение большегрузного транспорта на участке автомобильной дороги Владикавказ Ларс в направлении на выезд из РФ запрещено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия Алания.

Отмечается, что движение закрыто с 18 часов 1 февраля 2023 года до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что на трассе Ставрополья грузовая «Газель» протаранила легковой автомобиль. Оба водителя пострадали. По факту ДТП проводится проверка.