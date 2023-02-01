Отец и дед в Ростове издевались над 12-летней школьницей без малого 10 лет

В Ростове отец и дед почти 10 лет издевались над 12-летней школьницей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове в конце 2022 года мать 12-летней школьницы обратилась к психологу с жалобой на то, что девочка начала вырывать у себя волосы и постоянно находится в подавленном настроении, ребенок ни с кем не общалась. Женщина переживала за дочь, а психолог начала выяснять причины такого поведения.

В «КП-Ростов-на-Дону» узнали, что специалист нашла причину такого поведения ребенка: с 2,5-3 лет девочка подвергается издевательствам со стороны родного отца и деда по отцовской линии. Мужчины избивали ее, лишали ее еды и сладкого, а иногда по несколько дней не выпускали на улицу.

Девочку бранили и унижали – ей придумывали самые разные оскорбления и клички. Ребенок регулярно видела ссоры родителей. Впоследствии она так и не смогла общаться со своими сверстниками мужского пола. Отец сперва бил и издевался над школьницей, а потом плакал и извинялся.

Подросток вспомнила, что с детства получает подзатыльники или удары ремня, если что-нибудь разбивала. А после вспышки гнева у отца начинались просто от плохого настроения или от выпитого алкоголя. Поддержки девочка не видела даже от дедушки по линии отца. Напротив, он присоединялся к издевательствам над внучкой.

Сейчас мама девочки и сама подросток разбираются в себе и посещают терапию, школьница перебарывает детские травмы. Женщина решила уйти от жестокого мужа, однако развод пока что не оформлен официально. Также коллеги из «КП-Ростов-на-Дону» поговорили со специалистами, чтобы понять, как узнать о насилии в отношении ребенка, если он молчит, и почему взрослые так жестоки к детям.