90 молодых семей Ставрополья получат сертификаты на покупку жилья

Получить свидетельства могут как семьи с детьми, так и бездетные пары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году 90 молодых семей в Ставропольском крае получат сертификаты на покупку жилья, сообщает пресс-служба губернатора. До 1 марта им вручат свидетельства по государственной программе «Молодая семья».

На реализацию программы в этом году предусмотрено 130 млн рублей.

Получить свидетельства могут как семьи с детьми, так и бездетные пары.

Получив сертификаты, участники программы должны открыть блокированный счет и в течение семи месяцев приобрести жилье.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Ставрополе планируют заменить 34 лифта в 16 многоквартирных домах.