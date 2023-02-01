Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 18:35

90 молодых семей Ставрополья получат сертификаты на покупку жилья

На эти цели выделено 130 млн рублей
Инна МОРОЗОВА
Получить свидетельства могут как семьи с детьми, так и бездетные пары.

Получить свидетельства могут как семьи с детьми, так и бездетные пары.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году 90 молодых семей в Ставропольском крае получат сертификаты на покупку жилья, сообщает пресс-служба губернатора. До 1 марта им вручат свидетельства по государственной программе «Молодая семья».

На реализацию программы в этом году предусмотрено 130 млн рублей.

Получить свидетельства могут как семьи с детьми, так и бездетные пары.

Получив сертификаты, участники программы должны открыть блокированный счет и в течение семи месяцев приобрести жилье.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Ставрополе планируют заменить 34 лифта в 16 многоквартирных домах.