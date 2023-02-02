Массовую гибель птиц на водохранилище Ставрополья подтвердили

В округе Ставрополья подтвердили массовую гибель птиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Массовую гибель птиц на Дундинском водохранилище в Апанасенковском округе Ставропольского края подтвердили. Что стало причиной смертности, на данный момент не известно. Сегодня, 2 февраля, специалисты выедут на место, чтобы разобраться в ситуации.

По словам главы муниципалитета Дениса Климова, на место происшествия выезжала оперативная группа, которая подтвердила информацию о смертности среди птиц. В настоящее время нет информации по поводу количества погибших животных.

— Факт гибели птиц подтвержден. Утром со специалистами компетентных органов выезжаю на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего инцидента, – сообщил глава Апанасенковского округа в соцсетях.

Проблемы с птицами начались еще в конце 2022 года. Гибель животных объяснили опасной отравой от грызунов, которых на некоторых территориях стало в 10 раз больше. Отравились ли птицы уже в 2023 году, предстоит выяснить.