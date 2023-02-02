Из-за выпавшего снега в Ставрополе и окрестностях образовались пробки

Фото: «Яндекс Карты»

Сегодня, 2 февраля, в Ставрополе и близлежащих территориях выпал снег, дороги стали скользкими, а скорость транспортного потока снизилась. Коммунальные службы принялись за уборку дорог от снега.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в краевой столице сегодня утром наблюдались 7-балльные пробки, хотя ближе к 10 часам они упали до 5 баллов. Автоинспекторы также сообщают о затруднении движения.

— Сегодня выпал снег, на дорогах может быть скользко, и скорость транспортного потока снизилась. Выезжайте заранее, рассчитывайте время на очистку автомобиля и пробки. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Движение, согласно «Яндекс Картам», затруднено на улицах Ленина, Голенева, Розы Люксембург, вверху улицы Кавалерийской в сторону центра, на участке улице Лермонтова, Тухачевского, Доваторцев, Шпаковской и других участках.