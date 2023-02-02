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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 8:47

Сотрудник Гостехнадзора на Ставрополье подозревается в получении двух взяток

Злоумышленник получил 30 и 60 тысяч за выдачу прав тракториста-машиниста без сдачи экзамена
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье сотрудник Гостехнадзора подозревается в получении взяток на 90 тысяч

На Ставрополье сотрудник Гостехнадзора подозревается в получении взяток на 90 тысяч

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Советском округе Ставрополья сотрудник Гостехнадзора подозревается в получении двух взяток общей суммой в 90 тысяч рублей за сдачу экзамена на получение прав тракториста-машиниста. По данным следствия, в сентябре и октябре 2022 года подозреваемый получил 30 и 60 тысяч рублей за выдачу прав.

— Подозреваемый получил от двух мужчин взятки в размере 60 и 30 тысяч рублей за выдачу удостоверений без фактической сдачи экзаменов на право управления. Полученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

О преступлении узнали, в отношении сотрудника возбудили два уголовных дела по факту получения взяток. На данный момент подозреваемый задержан и помещен под стражу.

Два уголовных дела соединены в одно производство. В настоящее время расследование продолжается, а доказательства вины подозреваемого собираются. После материалы дела передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.